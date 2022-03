Scontro alla rotatoria, donna in ospedale

L'incidente è avvenuto intorno alle 19,45 di domenica 27 marzo. Sul posto i volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che hanno prestato soccorso ai feriti coinvolti nel sinistro

Scontro violento tra auto alla rotatoria di via Pisana Livornese Nord a Collesalvetti all’altezza circa del cash and carry Migro. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,45 di domenica 27 marzo. Sul posto i volontari della Pubblica Assistenza di Collesalvetti che hanno prestato soccorso ai feriti coinvolti nel sinistro. Ad avere la peggio una donna, residente a Collesalvetti, trasportata in codice giallo per vari traumi subiti nell’impatto, all’ospedale di Cisanello.