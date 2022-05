Scontro all’incrocio tra auto e scooter

Il paziente, a bordo del mezzo a due ruote, è stato trasportato all'ospedale da un'ambulanza della Misericordia di via Verdi

Scontro auto-scooter avvenuto la mattina di venerdì 27 intorno alle 10,15 all’incrocio tra viale Mameli, via Marradi e viale della Libertà. Un’auto che percorreva viale Mameli in direzione mare si è scontrata con uno scooter guidato da un uomo sulla settantina. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Il paziente è stato trasportato all’ospedale da un’ambulanza della Misericordia di via Verdi. Traffico rallentato per alcuni minuti, il tempo necessario per consentire i soccorsi, liberare la carreggiata e consentire agli agenti della polizia municipale di effettuare i rilievi del sinistro stradale.