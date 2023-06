Scontro all’incrocio via Redi-viale Mameli

Incidente avvenuto la sera di sabato 24 giugno intorno alle 20,45 all’incrocio tra via Redi e viale Mameli. Una Mini proveniente da via Redi, guidata da una donna sulla sessantina, e un motorino guidato da un uomo di circa 50 anni, si sono scontrati. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e per effettuare i rilievi del caso. A soccorrere lo scooterista ci ha pensato la Svs, intervenuta da via San Giovanni, cha trasportato il paziente al pronto soccorso di Livorno in codice giallo con politraumi e abrasioni dovuti alla rovinosa caduta sull’asfalto.

