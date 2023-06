Scontro ambulanza-bus in via Ernesto Rossi

Coinvolta un'ambulanza della Misericordia di Antignano e un autobus di linea. Sul posto due mezzi di soccorso della Svs e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso

Nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno un’ambulanza della Misericordia di Antignano, per motivi ancora da chiarire e sulla cui dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia municipale, si è scontrata con un autobus di linea.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Ernesto Rossi. Tre i feriti, tutti lievi, soccorsi da due ambulanze, di cui una fornita di medico a bordo, della Svs intervenuta da via San Giovanni. Le persone coinvolte nel sinistro sono state portate al pronto soccorso di Livorno in codice verde.

