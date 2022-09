Scontro auto-bici: 53enne al pronto soccorso in codice rosso

Sul posto vigili del fuoco, Svs e municipale. Secondo un testimone oculare dell'incidente, ascoltato dalla polizia municipale intervenuta sul posto, un donna in bicicletta stava percorrendo l'ultimo tratto di via Capponi in contromano, poi lo scontro con un'auto che si immetteva nella strada

Grave incidente avvenuto la mattina di lunedì 5 settembre alle 7,45 registrato in via Capponi all’angolo con via del Vigna. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della polizia municipale recatisi sul posto per i rilievi del sinistro stradale, coadiuvati da un testimone oculare che avrebbe visto tutta la scena, una bicicletta con a bordo una donna di 53 anni avrebbe percorso l’ultimo tratto di via Capponi in contromano finendo così per essere colpita da una donna che, con la sua Volkswagen, proveniva da via del Vigna immettendosi con la svolta a sinistra in via Capponi.

L’urto sarebbe risultato quindi inevitabile. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze della Svs da via San Giovanni di cui una con medico a bordo del 118.

La paziente è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni in codice rosso. La donna al volante del mezzo a quattro ruote invece è comunque andata anche lei in ospedale in stato di shock per quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

