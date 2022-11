Scontro auto-bici: ciclista ferita in piazza Attias

Sul posto la Misericordia di via Verdi. Traffico in tilt per un quarto d'ora circa, il tempo necessario per eseguire le manovre di soccorso e per sgomberare la strada rendendola nuovamente agibile al traffico

Incidente in piazza Attias all’altezza dell’incrocio con via Ricasoli e corso Mazzini. Un’auto si è scontrata contro una ciclista intorno alle 12 di mercoledì 9 novembre. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi con il medico del 118. I sanitari si sono immediatamente premurati di prestare le cure del caso alla signora caduta a terra dopo l’impatto che per fortuna non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Traffico in tilt per un quarto d’ora circa, il tempo necessario per eseguire le manovre di soccorso e per sgomberare la strada rendendola nuovamente agibile al traffico soprattutto quello relativo ai mezzi pubblici che, visto il sinistro stradale, si sono trovati inevitabilmente fermi in un ingorgo.

