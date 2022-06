Scontro auto-bici: grave un ragazzo di 13 anni

Il 13enne, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico e una sospetta frattura al bacino, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dove è stata allertata la shockroom

Brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1° giugno quando, intorno alle 19 un’auto si è scontrata contro una bici in via Olanda. A bordo del mezzo a due ruote un giovanissimo di 13 anni che ha perso i sensi in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Svs, due dalla sede Sud di Ardenza e una dalla sede di via San Giovanni intervenuta con medico a bordo. Il 13enne, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico e una sospetta frattura al bacino, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dove è stata allertata la shockroom. Sotto shock la persona alla guida dell’automobile.