Scontro auto-mezzo pesante: 37enne in ospedale

La persona che si trovava all'interno dell'abitacolo della vettura è stata affidata alle cure della Misericordia di Livorno che lo ha portato al pronto soccorso in codice rosso

Paura per un drammatico incidente stradale. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 13,15 di martedì 2 maggio all’altezza della Darsena Toscana in seguito ad uno schianto che ha visto coinvolta una vettura ed un mezzo pesante.

L’uomo che si trovava all’interno dell’abitacolo della vettura, un 37enne livornese, è stato affidato alle cure dei soccorritori della Misericordia di Livorno intervenuti sul posto con un’ambulanza con medico a bordo. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in shock room a causa di un fortissimo trauma cranico e altri traumi riportati nello scontro. Ancora da chiarire la dinamica.