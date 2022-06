Scontro auto-moto: 34enne in ospedale

Un giovane di 34 anni è stato soccorso dai volontari della Svs di Livorno sopraggiunti con un'ambulanza davanti alla Stella Maris a Calambrone sul viale del Tirreno

Un giovane di 34 anni è stato soccorso dai volontari della Svs sopraggiunti con un’ambulanza da via San Giovanni davanti alla Stella Maris a Calambrone sul viale del Tirreno. E’ qui che un’auto guidata da una donna di circa 50 anni si è scontrata con una moto. Entrambi provenivano da nord. Probabilmente, secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata sul posto, il mezzo a due ruote era in fase di sorpasso quando si sarebbe toccato con la macchina.

Tanto sarebbe bastato per far rovinare a terra il centauro finito all’ospedale con sospette fratture e contusioni diffuse su tutto il corpo. Illesa la donna alla guida del mezzo a quattro ruote.

