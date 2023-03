Scontro auto-moto allo svincolo: motociclista in ospedale

Un ferito lievemente: si tratta della persona che era a bordo del mezzo a due ruote soccorso dai volontari della Svs da Ardenza

Incidente all’uscita di Salviano direzione Sud sullo in prossimità dello svincolo della Variante avvenuto la sera di venerdì 17 marzo intorno alle 23,30. Auto contro moto, dinamica da chiarire sulla quale è al lavoro la polizia municipale intervenuta sul posto. Un ferito lievemente: si tratta della persona che era a bordo del mezzo a due ruote soccorso dai volontari della Svs da Ardenza. Per lui per fortuna non dovrebbero esserci gravi conseguenze. Il ferito è stato curato sul posto e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Condividi: