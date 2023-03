Scontro auto-moto in via Muratori

Pauroso scontro tra un’auto e una moto in via Ludovico Antonio Muratori avvenuto la mattina di giovedì 2 marzo. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro stradale per cui sono intervenuti gli agenti della Municipale effettuando così i rilievi di rito e ascoltando eventuali testimoni dell’incidente. A prendersi cura della persona che stava viaggiando sul mezzo a due ruote sono stati i volontari della Misericordia di Montenero intervenuti con un’ambulanza fornita di infermiere. Per il ferito, trasportato al pronto soccorso per accertamenti, si parla di traumi diffusi su tutto il corpo.

