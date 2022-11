Scontro auto-scooter: 18enne in codice rosso al pronto soccorso

Il giovane è stato soccorso dalla Misericordia di via Verdi. Sul luogo dell'incidente è stata chiamata per far luce sulla dinamica e per veicolare il traffico la polizia municipale. Presenti anche i vigili del fuoco

Scontro tra auto e scooter in via dell’Ardenza intorno alle 12 di venerdì 25 novembre. Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza della Misericordia intervenuta da via Verdi con medico a bordo. Sul luogo dell’incidente è stata chiamata per far luce sulla dinamica e per veicolare il traffico anche la polizia municipale. Presenti anche i vigili del fuoco.

