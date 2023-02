Scontro auto-scooter: 27enne in ospedale

Sul posto, in via Magenta all'angolo con corso Amedeo, sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi con un'ambulanza

Incidente nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio quando, intorno alle 17, si sono scontrati un’auto e uno scooter all’incrocio tra via Magenta e corso Amedeo. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di via Verdi con un’ambulanza. I soccorritori si sono presi cura del ferito che stava viaggiando a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di un giovane di 27 anni che ha riportato un trauma alla clavicola e al ginocchio destro. Per questo i volontari, dopo averlo curato sul posto, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Livorno per ulteriori accertamenti. Traffico sul posto rallentato per alcuni minuti.

Condividi: