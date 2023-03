Scontro auto-scooter alla Rotonda: due 14enni in ospedale

Scontro tra un’auto e uno scooter su cui viaggiavano due adolescenti di 14 anni. Il tutto è accaduto intorno alle 17,40 di venerdì 3 marzo alla Rotonda d’Ardenza. Sul posto sono arrivate due ambulanze: una delle Misericordia di via Verdi con medico a bordo e una della Svs dalla vicina sede di Ardenza con i suoi volontari. I giovani sono stati curati sul posto e trasportati per ulteriori accertamenti al pronto soccorso dove sono arrivati in codice giallo. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia municipale.

