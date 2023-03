Scontro auto-scooter, donna in ospedale

I sanitari della Misericordia di Montenero hanno soccorso la scooterista, classe 1964, trasportandola in ospedale per ulteriori accertamenti

Scontro tra auto e scooter in via di Popogna avvenuto la mattina di giovedì 16 marzo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo. I sanitari hanno dunque soccorso una donna, classe 1964, che era a bordo del mezzo a due ruote, trasportandola in ospedale per ulteriori accertamenti.

