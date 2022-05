Scontro auto-scooter: donna in ospedale

La paziente, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, è stata trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza della Misericordia di Montenero in codice giallo

Mediagallery

Scontro tra auto e scooter in via dell’Ardenza all’incrocio con via Machiavelli. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 quando sul posto si è precipitata un’ambulanza della Misericordia di Montenero. I sanitari si sono preoccupati quindi di prestare soccorso alla donna che era a bordo del mezzo a due ruote la quale ha riportato alcuni traumi da caduta e varie escoriazioni.

La paziente è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia municipale i quali hanno eseguito i rilievi dell’incidente, di cui la dinamica è ancora al vaglio, e hanno veicolato il traffico rallentato a causa dei soccorsi e dei mezzi incidentati.