Scontro auto-scooter: ferito 19enne

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in seguito ad uno scontro avvenuto in via del Mare intorno alle 13,40 di giovedì 30 giugno

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in seguito ad uno scontro avvenuto in via del Mare intorno alle 13,40 di giovedì 30 giugno. Il ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter e si è scontrato, per motivi ancora da accertare, in maniera violenta contro un’autovettura. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità e un’ambulanza della Misericordia di Livorno i cui volontari hanno trasportato al pronto soccorso il diciannovenne il quale ha riportato un trauma agli arti inferiori e alcune escoriazioni.

Condividi: