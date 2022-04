Scontro auto-scooter: ferito in ospedale

Sul luogo del sinistro è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Livorno con medico del 118 a bordo

Scontro tra auto e scooter avvenuto in via Cimarosa intorno alle 17. Nell’incidente ha avuto la peggio lo scooterista che è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno intervenuti sul posto con un’ambulanza con a bordo il medico del 118. Il ferito è stato quindi curato sul posto, stabilizzato e trasportato poi d’urgenza al pronto soccorso di Livorno per un politrauma riportato in seguito dell’incidente. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di rito e per stabilire le cause e le eventuali responsabilità.