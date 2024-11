Scontro auto-scooter: in ospedale un 50enne

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12,30 di oggi, martedì 5 novembre, in piazza Mazzini, coinvolgendo un’automobile e uno scooter. A seguito dello scontro, il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 50 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, riportando un politrauma. Fortunatamente, il guidatore dell’auto è uscito illeso.

Sul posto sono giunti prontamente i volontari della Svs, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito e lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La polizia municipale, intervenuta per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi necessari, ha provveduto a regolare il traffico nella zona, che aveva subito rallentamenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

