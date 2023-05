Scontro auto-scooter in via dell’Ardenza: ferito un 17enne

Sul posto un'ambuanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo. Per fortuna l'adolescente non ha riportato gravi conseguenze

Scontro auto-scooter avvenuto in via dell’Ardenza la mattina del 2 maggio intorno alle 11,30. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolto un giovane di 17 anni il quale è stato soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo intervenuta sul posto. Per fortuna l’adolescente non avrebbe riportato gravi conseguenze se non alcune escoriazioni ed alcuni ematomi dovuti all’impatto con l’asfalto. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale per ulteriori accertamenti.

