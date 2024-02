Scontro auto-scooter in via delle Sorgenti

Nel pomeriggio di oggi una ambulanza della Svs e una della Misericordia di Livorno sono intervenute in via delle Sorgenti, tra il Cisternino e Nugola, per uno scontro tra un’auto e uno scooter. La ragazza alla guida dello scooter è stata trasportata all’ospedale con un forte trauma alla gamba.

