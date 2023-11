Scontro auto scooter in via Firenze

Un’ambulanza della Svs è intervenuta intorno alle 21 del 18 novembre in via Firenze per un incidente che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter. Alla guida dello scooter un ragazzo di circa 17 anni e alla guida dell’auto un uomo sulla cinquantina.

