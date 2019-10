Scontro auto-scooter in via Goito. I residenti: “Cambiare la viabilità”

L'incidente ha riproposto la pericolosità della strada anche dopo l'istituzione del divieto di accesso dall'incrocio di via Sette Santi fino a via Montebello

Ancora un incidente in via Goito, intorno a mezzogiorno di venerdì 11 ottobre. Si sono scontrati un’auto e uno scooter all’incrocio con via Orlandi-via dell’Ambrogiana e ad avere la peggio è stato lo scooterista che è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza della Svs. Sul posto una pattuglia della municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. L’incidente ha riproposto la pericolosità di via Goito anche dopo l’istituzione del divieto di accesso dall’incrocio di via Sette Santi fino a via Montebello. “Il cartello apposto pochi metri prima di via delle Case Rosse – osserva un residente – non dissuade scooteristi, ciclisti e anche automobilisti che provengono da via Goito a manovre pericolose in senso vietato per deviare in via delle Case Rosse”. “Da anni – aggiunge in altro abitante della zona abbiamo proposto di istituire il divieto di accesso in via Goito a partire dall’incrocio con via Ambrogiana-via Orlandi, anche per recuperare posti auto che sono stati tolti con gli stalli per soli scooter. Abbiamo anche chiesto la promiscuità della lettera Zona Mare in tutta la via Sette Santi dove ora vige solo la lettera R. Chiediamo una revisione della viabilità o l’installazione di dissuasori o altro anche per via Ebat che da zona tranquilla pare diventata un’autostrada”.