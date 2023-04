Scontro auto-scooter in via Impastato

L'intervento della squadra Svs in via Impastato

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Svs che ha trasportato la scooterista all'ospedale per gli accertamenti del caso

E’ accaduto tra le 16 e le 17 del 22 aprile in via Impastato all’altezza della rotatoria di via Levante. Coinvolti due mezzi: un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la scooterista classe 1961 che nello scontro ha riportato un trauma toracico e addominale e una sospetta frattura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs che ha trasportato la scooterista all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Condividi: