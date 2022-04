Scontro auto-scooter, trentenne in pronto soccorso

Sul posto si è portata un'ambulanza della Misericordia di Montenero che ha subito prestato i primi soccorsi al giovane scooterista di 30 anni rimasto a terra ferito in seguito al duro impatto con l'automobile

Mediagallery

Scontro tra auto e motorino in via Bacchelli all’altezza del cinema multisala all’incrocio con via della Padula avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 aprile. Sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di Montenero che ha subito prestato i primi soccorsi al giovane scooterista di 30 anni rimasto a terra ferito in seguito al duro impatto con l’automobile. Il paziente è stato caricato sul mezzo di primo soccorso e trasportato all’ospedale dove è arrivato in codice giallo per un trauma al collo e alla schiena e per escoriazioni diffuse su tutto il corpo. Per fortuna le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Di lui si è preso cura lo staff medico-sanitario di turno al pronto soccorso.