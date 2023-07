Scontro auto-tir: ferita madre con il figlio

Sul posto, in via Salvatore Orlando, sono intervenute le ambulanze della Svs i cui volontari hanno soccorso madre e figlio 14enne trasportandoli al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti

Incidente in via Salvatore Orlando tra domenica 30 e lunedì 31 luglio quando intorno alla mezzanotte un’auto si è scontrata contro un tir al lato della strada. Ancora da comprendere la dinamica del sinistro ma da quanto ricostruito in un primo momento dagli operatori del soccorso intervenuti sul posto sembra che chi fosse alla guida abbia perso il controllo del mezzo per colpa di un guasto meccanico dell’auto o forse a causa di un colpo di sonno. A bordo dell’autovettura una famiglia toscana della zona di Prato che stava andando ad imbarcarsi per le vacanze in Sardegna. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Svs i cui volontari hanno soccorso madre e figlio 14enne trasportandoli al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Condividi: