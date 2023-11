Scontro auto-tir: ventenne al pronto soccorso

Un giovane di vent’anni è stato soccorso dai volontari della Svs intervenuti con due ambulanze in via Mattei in seguito ad uno spaventoso scontro tra un’auto, guidata dal giovane, ed un mezzo pesante. Il ferito è stato estratto dall’abitacolo con le tecniche di SVT (Soccorso Vitale di base al Traumatizzato).

Il ventenne alla guida è rimasto cosciente anche se ha presentato una temporanea perdita della memoria a breve termine. La Svs lo ha accompagnato in ospedale dove è stato preso in cura dal personale medico sanitario di turno.

