Scontro bici-scooter: grave in rianimazione

Un uomo a bordo della sua bicicletta è finito in Rianimazione in seguito ad uno scontro con uno scooter avvenuto nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre in via Cattaneo. Sul posto le ambulanze della Svs che hanno prestato i soccorsi al ciclista. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi e per questo è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Lievemente ferita la donna alla guida del mezzo a motore.

