Scontro camion-camper: tre ambulanze sul posto

Incidente avvenuto la mattina di venerdì 9 giugno sulla Variante all’altezza di Cecina in direzione Sud. Lo scontro si è verificato tra un camion e un camper. Sulla dinamica, ancora in fase di accertamento, è al lavoro la polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro. I soccorsi dei feriti coinvolti sono stati affidati alla Misericordia di San Pietro in Palazzi e a due mezzi della Pubblica Assistenza di Cecina. Traffico a rilento per il tempo necessario di mettere in sicurezza la zona e dar modo ai volontari di prestare soccorso alle persone coinvolte. Per fortuna, da un primo aggiornamento, sembra che nessuno sia rimasto seriamente coinvolto nello scontro.

