Scontro in autostrada: quattro i feriti

Intervenute sul posto due ambulanze: una della Misericordia di Antignano e una della Misericordia di via Verdi

Scontro in autostrada sul cavalcavia in direzione Pisa nella serata di domenica 5 marzo. Sul posto si sono precipitate due ambulanze: in prima battuta un mezzo di soccorso della Misericordia di Antignano intervenuta con i volontari, in seconda istanza è sopraggiunto un mezzo della Misericordia di Livorno arrivato con il medico del 118 a bordo. In tutto sono stati quattro i feriti soccorsi e trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Traffico a rilento per il tempo necessario a mettere in sicurezza la zona.

