Scontro in via Mondolfi: muore in ospedale

Una donna del '72, residente a Livorno, è deceduta in ospedale in seguito ad un terribile incidente avvenuto intorno alle 17 di domenica 25 febbraio in via Mondolfi all'altezza dell'autolavaggio

Una donna del ’72, residente a Livorno, è deceduta in ospedale in seguito ad un terribile incidente avvenuto intorno alle 17 di domenica 25 febbraio in via Mondolfi all’altezza dell’autolavaggio. La 52enne era alla guida di uno scooter che è rimasto schiacciato tra due auto le quali, a loro volta, si sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la Svs da Ardenza e un’ambulanza con medico a bordo, in seconda battuta, da via San Giovanni. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sin da subito sono parse gravissime le condizioni della paziente che è stata trasportata in shock room al pronto soccorso in codice rosso in seguito ad un arresto cardiaco. La donna è morta, purtroppo, poco dopo in ospedale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©