Scontro monopattino-auto in piazza della Repubblica

Sul posto un'ambulanza della Svs con medico. La persona a bordo del monopattino trasportata in codice giallo al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Scontro tra un monopattino e un’auto. L’incidente è avvenuto in piazza della Repubblica intorno alle 20,30 del 20 novembre. Sul posto è sopraggiunta una ambulanza della Svs con medico. Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del monopattino trasportata in codice giallo al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

