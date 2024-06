Scontro monopattino-scooter: due feriti in ospedale

Sul posto è intervenuta in prima battuta la Svs, senza medico a bordo, con i suoi volontari. Subito dopo un'ambulanza della Croce Rossa. Sul luogo del sinistro anche la polizia municipale

Incidente registrato intorno a mezzogiorno in via della Rondinella in pieno centro. Un uomo, classe 76, a bordo di un monopattino si è scontrato contro uno scooter guidato da una donna del ’72. Lo scontro è stato violento tanto da necessitare l’intervento di due ambulanze per i relativi soccorsi. Sul posto è intervenuta in prima battuta la Svs, senza medico a bordo, con i suoi volontari. Subito dopo un’ambulanza della Croce Rossa. La persona che viaggiava sul monopattino ha riportato un trauma alla schiena e alle gambe. La donna trauma alla caviglia e al ginocchio sinistro e alla schiena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Strada chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della normale viabilità.

