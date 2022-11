Scontro scooter-pedone in via Donnini

Incidente in via Donnini, all’altezza di via Prato, intorno alle 13,30 del 2 novembre. Coinvolti uno scooter e un pedone. Ad avere la peggio è stato il pedone trasportato al pronto soccorso da una ambulanza della Svs per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.

