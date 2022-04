Scontro sul viale Italia, un ferito in ospedale

di Giacomo Niccolini

Scontro tra due auto avvenuto intorno alle 19,30 sul viale Italia tra l’ingresso dei Bagni Pancaldi e il gazebo della Terrazza Mascagni. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Livorno da via Verdi di cui una con medico del 118 a bordo.

Uno delle due persone alla guida dei rispettivi mezzi è stata trasportata per maggiori accertamenti in pronto soccorso dopo la visita effettuata sul posto dai sanitari intervenuti. L’altro conducente invece non ha necessitato, per fortuna, del ricovero in ospedale.

Traffico in tilt per alcuni minuti, il tempo necessario ai volontari di prestare soccorso ai feriti e alla polizia municipale di effettuare gli accertamenti del caso e i rilievi dell’incidente. Dinamica ancora al vaglio degli agenti.