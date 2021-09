Scontro tra auto: due feriti in ospedale

L'incidente è avvenuto la mattina di mercoledì 15 settembre in via Toscana a Stagno. Due i feriti che sono stati curati sul posto e poi trasferiti per ulteriori accertamenti all'ospedale di Livorno

Scontro tra due auto in via Toscana a Stagno la mattina di mercoledì 15 settembre. Sul posto si sono portati i volontari della Svs a bordo di un’ambulanza con medico e i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Livorno. Sono stati due i feriti che sono stati curati sul posto e poi trasferiti per ulteriori accertamenti all’ospedale di Livorno.