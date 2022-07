Scontro tra auto e moto: due feriti in pronto soccorso

Scontro in via di Quercianella a Castellaccio intorno alle 22,15 di martedì 26 luglio tra un’auto e una moto. Sul posto sono sopraggiunte due autoambulanze rispettivamente della Misericordia di Montenero intervenuta senza medico a bordo e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano con dottore a bordo. Due sono stati i feriti trasportati in gravi condizioni (codice rosso) al pronto soccorso dai volontari.

