Scontro tra auto: soccorsi due feriti

Sul luogo del sinistro stradale due ambulanze: una della Svs da via San Giovanni e un'altra della Croce Rossa Italiana

Scontro tra due auto all’incrocio tra via delle Cateratte e via della Cinta Esterna. Sul posto si sono portati i volontari della Svs da via San Giovanni con un’ambulanza fornita di medico del 118 a bordo.

Sul luogo del sinistro anche un mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana della sede di via Lamarmora. I soccorritori si sono presi cura di due pazienti trasportati per ulteriori accertamenti al pronto soccorso di Livorno. Le loro condizioni, per fortuna, non sembrerebbero gravi.