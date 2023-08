Scontro tra due auto alla Guglia: una finisce ribaltata contro il semaforo

Spaventoso incidente nella notte tra lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto in piazza Ferrucci, alla Guglia, all’incrocio con viale Ippolito Nievo, via Provinciale Pisana e via Firenze. Qui, intorno alle una di notte, due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare. Ancora da chiarire, infatti, la dinamica del sinistro stradale sulla quale sono al lavoro le forze dell’ordine intervenute nell’immediatezza dei fatti.

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Misericordia di Livorno da via Verdi, di cui una fornita di medico a bordo, per soccorrere le persone coinvolte. Una delle due auto è finita ribaltata su di un fianco dopo aver urtato violentemente contro il semaforo dell’incrocio. Per questo motivo, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e il semaforo pericolante. Un ferito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

