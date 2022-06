Scontro tra due auto all’incrocio

Scontro tra due auto all'incrocio tra via Malta e via San Jacopo in Acquaviva. Sul posto sono intervenute due ambulanze: una della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo e una della Svs da via San Giovanni

Scontro tra due auto all’incrocio tra via Malta e via San Jacopo in Acquaviva. Sul posto sono intervenute due ambulanze: una della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo e una della Svs da via San Giovanni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi di rito del sinistro stradale e stabilire le cause dell’incidente. Il tutto è accaduto intorno alle 13 di martedì 14 giugno. Le persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Condividi: