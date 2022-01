Scontro tra due auto davanti alla sede della Misericordia di Vicarello

di Giacomo Niccolini

Scontro tra due auto nella mattina di sabato 22 gennaio in via Galileo Galilei a Vicarello proprio davanti alla sede della Misericordia. L’incidente, un tamponamento tra due vetture, si è verificato intorno a mezzogiorno. Rimasti feriti i conducenti di entrambi i veicoli che hanno riportato dolori alla schiena e colpi di frusta in seguito all’impatto. I due sono stati trasportati, sempre coscienti, al pronto soccorso di Cisanello a Pisa (nella foto) da un’ambulanza della Misericordia di Vicarello, dopo che erano stati visitati sul posto dal medico della Pubblica Assistenza di Collesalvetti. I feriti, per fortuna, non hanno destato particolari preoccupazioni allo staff medico di turno all’ospedale.