Scontro tra due auto in porto: 3 feriti

Tre i feriti soccorsi da altrettante ambulanze: Misericordia di via Verdi, Svs da via San Giovanni e una della Croce Rossa

Incidente alle 14,30 circa di martedì 17 ottobre quando due auto si sono scontrate violentemente in zona Varco Darsena Toscana. Tre i feriti soccorsi da altrettante ambulanze: Misericordia di via Verdi, Svs da via San Giovanni e una della Croce Rossa. Per tutti e tre si parla di ferite lacero contuse diffuse su varie parti del corpo. Tutti i pazienti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

