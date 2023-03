Scontro tra due auto in via Badaloni

Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze della Svs. Le tre occupanti, con traumi ma per fortuna coscienti, sono state trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Uno dei passanti: "L'abitacolo era pieno di fumo, sono corso e ho aperto lo sportello. Nel frattempo abbiamo chiamato i soccorsi"

Scontro tra due auto in via Badaloni, zona ospedale. E’ accaduto intorno alle 9,30 del 13 marzo all’altezza di via Palloni. Uno dei passanti che ha soccorso un’automobilista: “L’abitacolo era pieno di fumo forse dovuto allo scoppio dell’airbag – racconta – così ho pensato di aprire subito lo sportello per far passare aria. Nel frattempo mi sono sincerato delle condizioni dell’automobilista, che per fortuna era cosciente, mentre altri passanti hanno fatto altrettanto con l’altra automobilista e la passeggera dell’altra vettura. E abbiamo chiamato i soccorsi”. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze della Svs di cui una con infermiere per soccorrere le tre persone coinvolte nell’incidente. Le tre occupanti, con traumi ma per fortuna coscienti, sono state trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

