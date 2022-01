Scontro tra due auto in viale Italia

Soccorso dalla Svs, intervenuta sul posto con un'ambulanza richiesta da chi ha assistito all'incidente, un uomo anziano alla guida dell'utilitaria

Ancora uno scontro registrato in viale Italia tra autovetture. Questa volta si parla di un tamponamento tra un suv e una Panda avvenuto intorno alle 11,30 di lunedì 24 gennaio proprio davanti all’ingresso dei Bagni Pancaldi.

Danneggiata seriamente la Fiat che ha riportato danni al lunotto posteriore andato praticamente in frantumi e al paraurti rimasto ammaccato.

Danneggiato anche il suv nella parte anteriore. Soccorso dalla Svs, intervenuta sul posto con un’ambulanza richiesta da chi ha assistito all’incidente, un uomo anziano alla guida dell’utilitaria. Le sue condizioni, per fortuna, sembrano non destare particolari preoccupazioni. Traffico a rilento per il tempo necessario dovuto ai soccorsi sul posto.