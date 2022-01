Scontro tra due auto, poi una finisce contro il lampione

di Giacomo Niccolini

Violento scontro tra due autovetture in piazza Mazzini avvenuto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre. Due auto si sono urtate e una di queste, dopo l’impatto, è finita sullo spartitraffico ed ha colpito il palo dell’illuminazione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di rito, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e un’ambulanza della Svs intervenuta per soccorrere il conducente dell’auto che ha terminato la sua corsa contro il lampione. Il ferito è un livornese di 64 anni che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Il palo, pericolante, è stato rimosso per la pubblica sicurezza.