Scontro tra due auto: sei feriti. Arriva Pegaso, soccorsa anche minorenne

Sei i feriti totali: si tratta di una coppia di albanesi di 36 e 50 anni e di una famiglia spagnola. Preoccupazione per la bambina di 11 anni trasportata in ospedale in elisoccorso

Paura per uno scontro violento avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 agosto a Vada sullo Stradone del Belvedere intorno alle 17. Si è trattata di una collisione tra due auto. A bordo della prima una coppia di origine albanese residente a Capannoli.

L’uomo, 36 anni, è stato portato a Livorno con l’ambulanza della Misericordia di Antignano con a bordo l’infermiere del 118 in codice rosso per un politrauma. Lo stesso si è trattato per la donna che era con lui, di 50 anni, portata a Livorno con la Pubblica Assistenza medicalizzata proveniente da Cecina.

Gli occupanti della seconda auto sono di nazionalità spagnola: famiglia composta da mamma di circa 50 anni, portata con Pegaso (eliambulanza del 118) a Cisanello, padre, sorella di 21 anni e figlia minore di 11 anni, portati a Cecina con due ambulanze (Pubblica Assistenza di San Pietro in Palazzi e Pubblica Assistenza di Rosignano). Preoccupava più la salute della figlia minore. Infatti stiamo approntando il trasferimento fino al Meyer con medico e infermiere per contusione addominale e frattura di gamba.

