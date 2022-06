Scontro tra due scooter in via Mondolfi

Sono intervenute due ambulanze della Svs, una con medico a bordo e una dalla sede distaccata di Ardenza, la Misericordia di Antignano, e la polizia municipale per i rilievi

Incidente in via Mondolfi. E’ accaduto intorno alle 22 del 17 giugno. Coinvolti due scooter in uno scontro. Tre feriti di circa 30 anni: due hanno riportato traumi e sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso, il terzo invece è stato medicato sul posto. Sono intervenute due ambulanze della Svs, una con medico a bordo e una dalla sede distaccata di Ardenza, la Misericordia di Antignano, e la polizia municipale per i rilievi.

Condividi: