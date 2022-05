Scontro tra scooter al Cisternone

Uno dei due incidentati è stato trasportato al pronto soccorso per un dolore alla caviglia dove lo staff medico-sanitario lo ha preso in carico per eventuali valutazioni cliniche successive

Mediagallery

Scontro fra due scooter in piazza del Cisternone nelle prime ore del pomeriggio di martedì 3 maggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi i cui volontari hanno prestato soccorso agli incidentati. Uno di questi è stato trasportato al pronto soccorso per un dolore alla caviglia dove lo staff medico-sanitario lo ha preso in carico per eventuali valutazioni cliniche successive. Traffico in tilt per alcuni minuti.