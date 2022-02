Scontro tra scooter: due feriti

Scontro tra due scooter in via San Jacopo in Acquaviva all’incrocio con via Forte dei Cavalleggeri, proprio all’altezza dell’ingresso di Villa Mimbelli, avvenuto intorno alle 11,15 di venerdì 18 febbraio. Alla guida dei due mezzi rispettivamente un uomo sulla sessantina e una giovane donna. Sul posto si sono portarti i volontari della Svs da via San Giovanni che hanno soccorso i feriti. Per fortuna le loro condizioni non sembrano gravi.