Scontro tra scooter: in due all’ospedale

Sul posto la Misericordia di Montenero intervenuta con un'ambulanza fornita di infermiere e la Pubblica Assistenza di Collesalvetti

Scontro tra due scooter in via Aurelia a Stagno avvenuto intorno alle 16,30 di mercoledì 15 giugno. Uno dei due, alla guida dei motocicli, ha avuto la peggio riportando un trauma cranico per cui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Livorno dove è sopraggiunto in codice rosso. Nonostante il codice di massima urgenza le sue condizioni di salute non desterebbero, per fortuna, particolari preoccupazioni. Meno grave l’altro infortunato. Sul posto la Misericordia di Montenero intervenuta con un’ambulanza fornita di infermiere e la Pubblica Assistenza di Collesalvetti.

